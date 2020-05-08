Составлен сборник мер поддержки граждан в условиях ограничительных мер

8 Май 2020 2020-05-08T14:53:41+03:00

В нем приводятся не только нормативные документы, но и инструкции по применению

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Создан инструмент поддержки граждан в условиях ограничительных мер не период пандемии коронавируса.

Как сообщает ТАСС, сборник из 32 федеральных мер поддержки опубликован Агентством стратегических инициатив (АСИ).

Кроме самих документов, в сборнике имеются конкретными инструкциями для тех, кто может рассчитывать на поддержку со стороны государства: как воспользоваться и куда обратиться. Навигатор структурирован по категориям граждан: россияне и иностранцы, родители и дети, безработные, учителя и учащиеся, студенты, пожилые люди и инвалиды, туристы, медработники и т. д.

Сборник поможет получить помощь гражданам страны, оказавшимся за границей. Также в нем рассказывается, как оформить больничный, продлить паспорт или водительское удостоверение, воспользоваться кредитными каникулами и другое.

- Президент поставил задачу максимально полно и достоверно информировать граждан и представителей бизнеса о способах получения льгот. Рассчитываю, что наш навигатор поможет каждому сориентироваться в общем реестре предоставляемых государством мер поддержки и выбрать подходящий для своей ситуации инструмент. Мы постарались сделать его максимально удобным для пользователей и с точки зрения навигации, и содержательного наполнения, — отметила генеральный директор АСИ Светлана Чупшева.

Сборник можно скачать на сайте АСИ.

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ИСТОЧНИК KP.RU