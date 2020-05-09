2020-05-08T14:47:35+03:00
Общество

Теплую погоду, сильный ливень и грозу спрогнозировали синоптики в Саратовской области

Во время молний поднимется ветер
Ольга Симонова
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В Саратовской области сегодня днем, 9 мая, ожидается местами сильный дождь.

- Погода будет облачной с прояснениями. Прогнозируется гроза. Утром также будет туман с видимостью 500–1000 метров, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, по данным областного Гидрометцентра.

Ветер подует с запада и юго-запада, однако при грозе будут порывы, развивающие скорость 15–18 м/с.

Столбик термометра днем поднимется до +15…+20 градусов, а на востоке региона местами до +25.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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