Теплую погоду, сильный ливень и грозу спрогнозировали синоптики в Саратовской области

9 Май 2020 2020-05-08T14:47:35+03:00

Во время молний поднимется ветер

Изменить размер текста: A A

В Саратовской области сегодня днем, 9 мая, ожидается местами сильный дождь.

- Погода будет облачной с прояснениями. Прогнозируется гроза. Утром также будет туман с видимостью 500–1000 метров, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, по данным областного Гидрометцентра.

Ветер подует с запада и юго-запада, однако при грозе будут порывы, развивающие скорость 15–18 м/с.

Столбик термометра днем поднимется до +15…+20 градусов, а на востоке региона местами до +25.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU