Саратовцев предупреждают о грозах и ливнях в субботу

8 Май 2020 2020-05-08T14:40:10+03:00

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Завтра, 9 мая, в Саратовской области обещают плохую погоду.

- Ночью и днем 9 мая местами по региону ожидаются грозы, во время них ветер усилится до 15–18 м/с при порывах, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС области.

Также днем местами прогнозируют ливни.

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ИСТОЧНИК KP.RU