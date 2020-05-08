В саратовском магазине покупатель без маски потребовал продать ему товар

8 Май 2020 2020-05-08T14:53:51+03:00

Покупатель без маски потребовал обслуживания в магазине. Кадр из видео соцсетей

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Житель Саратова устроил разборки в одном из магазинов города. Он требовал продать ему товар, при этом не желая надевать маску.

Видео происшествия выложил в группу «Саратов онлайн» пользователь Игорь Кечин.

Герой ролика, который ведет съемку, потребовал от двух девушек-продавцов продать ему товар. Те отказались, ссылаясь на постановление правительства № 368-П от 7 мая, которое прямо запрещает обслуживание покупателей без масок. Мужчина на это заявил, что не знает о таком постановлении, поэтому не считает нужным его исполнять.

Постановление правительства Саратовской области №368-П от 7 мая 2020 года

Покупать маску он также отказался.

Окончание истории осталось за кадром.

Напомним, о новых правилах обслуживания покупателей в магазинах объявил председатель правительства Александр Стрелюхин на заседании оперативного штаба. В документе также прописано, в каких местах общественного пользования граждане обязаны носить маски.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="1280" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/777777" frameborder="0"></iframe> В Саратове покупатель без маски потребовал продать ему товар.

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ИСТОЧНИК KP.RU