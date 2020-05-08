Саратовский завод начал выпуск мощных УФ-очистителей воздуха
Еще два вида очистителей воздуха будет выпускать саратовское предприятие.
Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве промышленности и энергетики, завод «РЭМО» начал серийное производство ультрафиолетовых очистителей «Солнечный бриз — 3» и «Солнечный бриз — 4».
Мощность аппаратов составляет 30 и 60 Вт соответственно. Обеззараживать они могут 60 и 120 кубометров в час соответственно.
- Лампы закрыты прочным металлическим корпусом, что позволяет пользоваться устройствами в присутствии людей и домашних животных. Устройство не выделяет озон, — пояснили в Минпроме.
Для перемещения ламп используются роликовые подставки, которые также выпускает завод.
Напомним, ранее там же был налажен выпуск очистителей воздуха «Солнечный бриз» и «Вирус Киллер».
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ИСТОЧНИК KP.RU