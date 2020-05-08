В Саратове сквер имени Марины Расковой закончат реконструировать ко Дню города
Сегодня, 8 мая, глава Саратова Михаил Исаев вместе с чиновниками проверил ход реконструкции сквера имени Марины Расковой в Заводском районе города.
Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, на объекте проведена планировка территории на площади 30 кв. м, демонтирован асфальт, бордюры, фонари.
По проекту здесь будет пруд с тремя фонтанами, система перелива между малым и большим водоемами. К ним будет идти аллея от центрального входа сквера. Также установят монумент Герою Советского Союза Марине Расковой, появятся детские площадки, а также место для занятий спортом, велодорожка.
К зоне отдыха предусмотрено два заезда с парковочными карманами.
Мэр подчеркнул, что реконструкцию планируется закончить к середине сентября, ко Дню города. В сквере появятся почти 3 тыс. кустарников.
Напомним, работы идут в рамках проекта председателя Госдумы Вячеслава Володина.
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ИСТОЧНИК KP.RU