В Саратове сквер имени Марины Расковой закончат реконструировать ко Дню города

8 Май 2020 2020-05-08T13:53:17+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 8 мая, глава Саратова Михаил Исаев вместе с чиновниками проверил ход реконструкции сквера имени Марины Расковой в Заводском районе города.

Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, на объекте проведена планировка территории на площади 30 кв. м, демонтирован асфальт, бордюры, фонари.

По проекту здесь будет пруд с тремя фонтанами, система перелива между малым и большим водоемами. К ним будет идти аллея от центрального входа сквера. Также установят монумент Герою Советского Союза Марине Расковой, появятся детские площадки, а также место для занятий спортом, велодорожка.

К зоне отдыха предусмотрено два заезда с парковочными карманами.

Мэр подчеркнул, что реконструкцию планируется закончить к середине сентября, ко Дню города. В сквере появятся почти 3 тыс. кустарников.

Напомним, работы идут в рамках проекта председателя Госдумы Вячеслава Володина.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU