Главный специалист по инфекционным болезням саратовского Минздрава: маски нужно менять каждые три часа и повторно не надевать

8 Май 2020 2020-05-08T13:35:58+03:00

Маски нужно менять каждые три часа Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В первую очередь их носят зараженные и врачи, работающие с ними

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Главный внештатный специалист по инфекционным болезням министерства здравоохранения Саратовской области Кристина Рамазанова рассказала о важных правилах ношения маски в период распространения коронавируса.

По ее словам, маски значительно снижают инфицирующую дозу вирусных частиц, распространяемых инфицированными пациентами. Поэтому в условиях пандемии их ношение абсолютно оправдано. В первую очередь маски должны носить зараженные и врачи, которые с ними работают.

Остальные должны носить маски во всех общественных местах: на работе, в транспорте. Также стоит надеть маску, если вы контактировали с больным респираторным заболеванием или у вас самого есть симптомы.

- Менять маски нужно каждые три часа, повторное использование недопустимо. Функция масок простая — уловить капли слюны, на которых перемещается вирус, — подчеркнула Кристина Рамазанова.

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ИСТОЧНИК KP.RU