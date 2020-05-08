2020-05-08T13:51:30+03:00
Общество

В Саратовской области есть риски срыва программ по жилью для сирот и расселению аварийного жилья

Пока решение проблемы не найдено
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Леонид ПиснойЛеонид Писной
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В Саратовской области есть риск остановки программ по расселению аварийного жилья и обеспечению квартирами детей-сирот. Причина — в расхождении нормативов различных федеральных законов.

В регионе идет реализация федеральной программы по расселению аварийного жилья и областной - по обеспечению жильем детей-сирот. В ряде районов области должны быть построены квартиры для этих категорий граждан на 240 млн рублей. Это около 200 семей.

- Мы не можем приступить к реализации, поскольку идет прямое финансирование и есть набор процедур. Сначала — разработка проекта и получение экспертизы — только после этого заказчики — в лице Управления капитального строительства области (УКС), могут назначать конкурсы и привлекать подрядчиков.

Сегодня, по заключениям «Саратовского регионального центра экспертизы и строительства», проекты получаются 68 тыс. рублей за метр, при этом норматив в 33,4 тыс. рублей никто не отменял. В среднем на 50-60% выше нормативов получаются цены в проектах, которые готовят эксперты по среднерыночной цене. В Петровске проведен эксперимент, и дом там по проекту стоит 16 млн рублей, вместо положенных по нормативам 10 млн.

Как бы мои коллеги не плакались, строители так устроены, они не могут не плакаться, цена в 33,4 тыс. рублей устраивает всех. Вы почему не ограничиваете цену на строительство? — обратился Писной к представителям экспертного центра.

При этом выбрать других экспертов власти не могут — все бюджетные деньги на строительство идут только через госэкспертизу проектов.

Проблема заключается в том, что экономически обоснованная цена согласно Федеральным единым расценкам по проектам, значительно превышает нормативную, установленную государством. При этом расходы на проекты в бюджет закладываются именно по нормативам.

- Если мы не примем решение в ближайшую неделю, программа по строительству жилья рухнет, как рухнула она в прошлом году, — заявил Писной.

Представители УКСа и регионального центра экспертизы пообещали выработать предложения в течение недели и встретиться для принятия решения еще раз 14 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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