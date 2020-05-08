2020-05-08T13:21:15+03:00
Общество

Саратовцев попросили не заниматься самоизоляцией на островах и в лесу

Замглавы Роспотребнадзора заявила, что там сложно получить медпомощь
Екатерина Семенова
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Самоизоляция на природе может быть опасна - РоспотребнадзорСамоизоляция на природе может быть опасна - РоспотребнадзорФото: Иван МАКЕЕВ
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Заместитель Роспотребнадзора по Саратовской области Надежда Матвеева призвала жителей не заниматься самоизоляцией на островах или в лесу.

На брифинге в Минздраве она ответила на вопрос, можно ли самоизолироваться на природе, где никого нет поблизости.

- Такая робинзонада понятна. На острове мало контактов, — отметила Надежда Матвеева.

Однако она считает, что на природе, в безлюдных условиях человеку может потребоваться медицинская помощь.

- Вы уехали, а не знаете своего статуса. Вот вы удалились, а дальше? Если у вас развивается любое заболевание, даже не коронавирус, а кишечная инфекция, а условия острова не всегда позволяют выдержать всякие гигиенические требования, то к кому вы будете обращаться? К островному божеству? — задала она риторический встречный вопрос.

Сегодня спасателям пришлось вызволить с острова компанию из двух мужчин и женщины, которые не смогли самостоятельно покинуть место отдыха. Впрочем, граждане даже затруднились пояснить, как они туда попали.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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