Саратовцев попросили не заниматься самоизоляцией на островах и в лесу
Заместитель Роспотребнадзора по Саратовской области Надежда Матвеева призвала жителей не заниматься самоизоляцией на островах или в лесу.
На брифинге в Минздраве она ответила на вопрос, можно ли самоизолироваться на природе, где никого нет поблизости.
- Такая робинзонада понятна. На острове мало контактов, — отметила Надежда Матвеева.
Однако она считает, что на природе, в безлюдных условиях человеку может потребоваться медицинская помощь.
- Вы уехали, а не знаете своего статуса. Вот вы удалились, а дальше? Если у вас развивается любое заболевание, даже не коронавирус, а кишечная инфекция, а условия острова не всегда позволяют выдержать всякие гигиенические требования, то к кому вы будете обращаться? К островному божеству? — задала она риторический встречный вопрос.
Сегодня спасателям пришлось вызволить с острова компанию из двух мужчин и женщины, которые не смогли самостоятельно покинуть место отдыха. Впрочем, граждане даже затруднились пояснить, как они туда попали.
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ИСТОЧНИК KP.RU