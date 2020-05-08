2020-05-08T13:14:14+03:00
Общество

Бизнес оказывает помощь в дезинфекции энгельсских детских садов

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Бизнес оказывает помощь в дезинфекции энгельсских детских садов.

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В Энгельсе предприниматель Татьяна Подборонова, комитет многодетных матерей и представители власти организовали благотворительную акцию помощи в дезинфекции дошкольных учреждений.

Карантин рано или поздно закончится, и люди вернутся к обычному режиму. Взрослые выйдут на работу, а дети отправятся учиться. Чтобы этот процесс был максимально безопасным, сейчас в усиленном режиме ведется санобработка помещений. Особенное внимание уделяют детским садам. В Энгельсе на подмогу дошкольным учреждениям пришел бизнес.

Специальное оборудование, дезинфицирующие средства, защитные костюмы и маски — с таким набором родители-волонтеры прибыли в первый по списку детский сад, чтобы полностью обеззаразить здание.

- Ждем, когда садики снова наполнятся детским смехом. Заведующие садами, медработники сейчас делают все, чтобы навести чистоту в учреждениях. Мы не должны оставаться в стороне. Родительская общественность, администрация района и социально ответственный бизнес приняли решение поучаствовать в обработке, — рассказала об акции помощи директор «Комитета многодетных матерей» Ирина Алешина.

По словам Алешиной, в планах участников акции — продезинфицировать все детские сады Энгельса и Энгельсского района.

Персонал дошкольного учреждения, в котором проводили санобработку, поблагодарил организаторов акции и неравнодушных родителей. Без необходимого количества средств дезинфекции, оборудования и простой человеческой помощи работники детского сада, по их словам, не справились бы.

Идейным вдохновителем и финансовым спонсором акции стала руководитель питающей организации Татьяна Подборонова. Она регулярно оказывает адресную благотворительную помощь многодетным семьям, нуждающимся гражданам, образовательным и культурным учреждениям. Сейчас, во время вынужденных каникул, продолжается раздача продуктовых наборов многодетным семьям Энгельса. На сегодняшний день уже развезли больше тысячи пакетов продовольствия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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