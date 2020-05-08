Салют на День Победы в Саратове 9 мая 2020 года: где и как увидеть
В Саратове из-за введенных ограничительных мер массовые мероприятия запрещены, в том числе и в честь Дня Победы.
- Традиционный салют состоится 9 мая в 22:00 на Театральной площади. В связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции горожанам лучше посмотреть его онлайн, — рассказали «КП-Саратов» в мэрии.
Для этого нужно будет зайти на официальный аккаунт главы города Михаила Исаева в соцсети Instagram или выйти на балкон, если вы живете в центральной части города.
Саратовцев призывают соблюдать режим самоизоляции и помнить, что посещение массовых мероприятий может угрожать их же здоровью.
Напомним, принятые меры вовсе не означают, что великий подвиг забыт. Вы можете присоединиться к акциям «Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк» и другим так же как раньше, но только в виртуальном пространстве.
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ИСТОЧНИК KP.RU