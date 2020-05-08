Спасатели эвакуировали застрявшую на острове под Саратовом компанию

8 Май 2020 2020-05-08T13:10:44+03:00

Граждане не смогли сказать, как они там оказались

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Сегодня, 8 мая, 44 и 43-летний мужчины с их 25-летней спутницей обратились в экстренную службу за помощью.

По данным портала «ЧП-Саратов», они оказались на острове в районе села Генеральское на Волге. Объяснить, как это произошло, никто не смог, уплыть им было не на чем.

Прибывшие сотрудники облспаса доставили компанию на берег, помощь врачей им не понадобилась. Обстоятельства выясняются.

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ИСТОЧНИК KP.RU