2020-05-08T13:10:33+03:00
Коронавирус Covid-19

В Саратовской области не осталось районов без коронавируса

В Воскресенском районе 8 мая выявили первого зараженного
Екатерина Семенова
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Станислав ШуваловСтанислав Шувалов
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Как уточнил на вопрос корреспондента «КП-Саратов» первый замминистра здравоохранения Станислав Шувалов, первый случай заражения COVID-19 зафиксирован сегодня в Воскресенском районе.

- Там один зараженный подтвержден, это самая свежая информация, — сказал Шувалов.

Сегодня утром в традиционной сводке по заболеваемости Воскресенский район оставался последним, где не было зафиксировано заболевших. Два случая коронавируса определили в Турковском районе.

География распространения коронавируса в Саратовской области

География распространения коронавируса в Саратовской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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