В Саратовской области не осталось районов без коронавируса
В Воскресенском районе 8 мая выявили первого зараженного
Станислав Шувалов
Изменить размер текста:
Как уточнил на вопрос корреспондента «КП-Саратов» первый замминистра здравоохранения Станислав Шувалов, первый случай заражения COVID-19 зафиксирован сегодня в Воскресенском районе.
- Там один зараженный подтвержден, это самая свежая информация, — сказал Шувалов.
Сегодня утром в традиционной сводке по заболеваемости Воскресенский район оставался последним, где не было зафиксировано заболевших. Два случая коронавируса определили в Турковском районе.
География распространения коронавируса в Саратовской области
ИСТОЧНИК KP.RU