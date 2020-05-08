В Саратовской области не осталось районов без коронавируса

8 Май 2020 2020-05-08T13:10:33+03:00

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Как уточнил на вопрос корреспондента «КП-Саратов» первый замминистра здравоохранения Станислав Шувалов, первый случай заражения COVID-19 зафиксирован сегодня в Воскресенском районе.

- Там один зараженный подтвержден, это самая свежая информация, — сказал Шувалов.

Сегодня утром в традиционной сводке по заболеваемости Воскресенский район оставался последним, где не было зафиксировано заболевших. Два случая коронавируса определили в Турковском районе.

География распространения коронавируса в Саратовской области

ИСТОЧНИК KP.RU