Лечение больных коронавирусом в Саратове: пока переливание плазмы крови от переболевших не практикуется

8 Май 2020 2020-05-08T13:09:47+03:00

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В Саратовской области такой метод лечения зараженных коронавирусом, как переливание плазмы крови от уже переболевших COVID-19, пока не применяется. Об этом на брифинге 8 мая рассказал первый замминистра здравоохранения Станислав Шувалов.

- Этот вопрос прорабатывается, но пока нет рекомендаций по данной методике лечения. Однако региональный министр Олег Костин создал рабочую группу со специалистами СГМУ, планируют включить в нее сотрудников «Микроба» и Роспотребнадзора, чтобы тему проработали, подготовили и решили, как действовать.

Еще нет достаточного количества оборудования, которое бы позволяло определять количество антител в плазме крови. Также пока нет полных клинических методик данного метода, — пояснил Шувалов.

ИСТОЧНИК KP.RU