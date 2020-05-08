2020-05-08T13:09:47+03:00
Общество

Лечение больных коронавирусом в Саратове: пока переливание плазмы крови от переболевших не практикуется

В региональном Минздраве создана рабочая группа специалистов по этому вопросу
Екатерина Семенова
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Брифинг в минздраве 8 маяБрифинг в минздраве 8 мая
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В Саратовской области такой метод лечения зараженных коронавирусом, как переливание плазмы крови от уже переболевших COVID-19, пока не применяется. Об этом на брифинге 8 мая рассказал первый замминистра здравоохранения Станислав Шувалов.

- Этот вопрос прорабатывается, но пока нет рекомендаций по данной методике лечения. Однако региональный министр Олег Костин создал рабочую группу со специалистами СГМУ, планируют включить в нее сотрудников «Микроба» и Роспотребнадзора, чтобы тему проработали, подготовили и решили, как действовать.

Еще нет достаточного количества оборудования, которое бы позволяло определять количество антител в плазме крови. Также пока нет полных клинических методик данного метода, — пояснил Шувалов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Лечение больных коронавирусом в Саратове: пока переливание плазмы крови от переболевших не практикуется