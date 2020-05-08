В Саратовской области полицейские изъяли 20 тыс. литров контрафактного алкоголя
Саратовские полицейские изъяли из оборота 100 тыс. пачек сигарет и около 20 тыс. литров алкоголя.
Как рассказали «КП-Саратов» в городском УМВД, спиртное было разлито в бутылки с этикетками известных брендов.
По подозрению в хранении и транспортировке продукции задержаны трое граждан, на них завели уголовные дела.
Устанавливаются возможно причастные к преступлению лица.
В Саратовской области изъята крупная партия контрафакта.
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ИСТОЧНИК KP.RU