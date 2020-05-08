В Саратовской области полицейские изъяли 20 тыс. литров контрафактного алкоголя

8 Май 2020 2020-05-08T12:00:54+03:00

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Саратовские полицейские изъяли из оборота 100 тыс. пачек сигарет и около 20 тыс. литров алкоголя.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском УМВД, спиртное было разлито в бутылки с этикетками известных брендов.

По подозрению в хранении и транспортировке продукции задержаны трое граждан, на них завели уголовные дела.

Устанавливаются возможно причастные к преступлению лица.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="320" height="180" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/777716" frameborder="0"></iframe> В Саратовской области изъята крупная партия контрафакта.

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ИСТОЧНИК KP.RU