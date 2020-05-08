Многодетную мать из Ртищева уличили в жестоком обращении с детьми

8 Май 2020 2020-05-08T12:55:02+03:00

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В Ртищеве Саратовской области многодетную мать уличили в ненадлежащем исполнении родительских обязанностей.

Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре, у 39-летней женщины четверо несовершеннолетних детей — 17, 11, 9 и 5 лет.

При этом женщина с ноября 2018 года пьянствовала, не заботилась о детях, в доме не имелось нормального питания. Также не были приняты меры по медицинскому уходу.

Помимо этого проверка подтвердила случаи жестокого обращения с детьми.

Было возбуждено уголовное дело. Прокуратура взяла расследование на контроль.

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ИСТОЧНИК KP.RU