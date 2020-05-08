В Саратове два дня будут ловить нетрезвых водителей

8 Май 2020 2020-05-08T11:50:41+03:00

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В Саратове с вечера 8 мая по 10 мая будут ловить нетрезвых водителей.

Как рассказали «КП-Саратов» в городской ГИБДД, нарушителя могут лишить прав на два года или оштрафовать на 30 тыс. рублей. Рецидив грозит уголовной ответственностью.

Граждан призывают сообщать о водителях, которые сели пьяными за руль.

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ИСТОЧНИК KP.RU