Конная полиция в Саратове ловит нарушителей режима самоизоляции

8 Май 2020 2020-05-08T11:21:04+03:00

Патрули несут службу в местах отдыха на Кумысной поляне [видео]

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В Саратове нарушителей режима самоизоляции ловит конная полиция.

Как сообщили» КП-Саратов» в ГУ МВД региона, ежедневно на дежурство заступают четыре всадника кавалерийского полка патрульно-постовой службы.

Они патрулируют преимущественно лесопарковую зону, дачные массивы, места массового отдыха на Кумысной поляне.

С начала года конная полиция помогла раскрыть четыре преступления и выявить десятки административных нарушений.

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ИСТОЧНИК KP.RU