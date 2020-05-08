Конная полиция в Саратове ловит нарушителей режима самоизоляции
Кавалерийское отделение полка ППС ГУ МВД по Саратовской области.
В Саратове нарушителей режима самоизоляции ловит конная полиция.
Как сообщили» КП-Саратов» в ГУ МВД региона, ежедневно на дежурство заступают четыре всадника кавалерийского полка патрульно-постовой службы.
Они патрулируют преимущественно лесопарковую зону, дачные массивы, места массового отдыха на Кумысной поляне.
С начала года конная полиция помогла раскрыть четыре преступления и выявить десятки административных нарушений.
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ИСТОЧНИК KP.RU