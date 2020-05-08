В Саратове на набережной Космонавтов появилось граффити ко Дню Победы

8 Май 2020 2020-05-08T11:16:02+03:00

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На набережной Космонавтов в Саратове появилось граффити, посвященное 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, художник Дмитрий Жумаев нарисовал летчиц 46-й гвардейской авиационной дивизии.

Автор рассказал, что граффити из трех частей появилось при поддержке частного спонсора и мэрии. Он изобразил авиационный завод, который в годы Великой Отечественной войны выпускал 2/3 всех самолетов для фронта.

- Вторую мировую войну называют «Войной летчиков», и это играло значительную роль в боевых действиях. На средней части граффити изображена летная эскадрилья из самолетов У-2 или По-2. Это один из самых массовых самолетов в мире. Фантастические самолеты, выполняющие боевые задачи 46-й гвардейской авиационной дивизии, которая базировалась в Энгельсе, более известные как «ночные ведьмы», — отметил Дмитрий Жумаев.

Он изобразил историю летчиц, которые вместо воспитания детей взяли на себя большую ответственность — защищать родину. Тема авиации выбрана неслучайно, в этой сфере долгое время работал отец Дмитрия.

Граффити нарисовано на спуске с улицы Федина.

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ИСТОЧНИК KP.RU