В Саратове сотрудники ГИБДД поздравили водителей с Днем Победы

8 Май 2020 2020-05-08T11:01:24+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 8 мая, перед празднованием Дня Победы сотрудники ГИБДД провели акцию «Георгиевская ленточка».

Как рассказали «КП-Саратов» в городской ГИБДД, водителей останавливали на оживленных перекрестках города, чтобы поздравить с наступающим праздником, пожелать хорошего настроения и безопасных дорог.

Также проводились профилактические беседы о важности соблюдений ПДД.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU