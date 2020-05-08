В Саратове сотрудники ГИБДД поздравили водителей с Днем Победы
Сегодня, 8 мая, перед празднованием Дня Победы сотрудники ГИБДД провели акцию «Георгиевская ленточка».
Как рассказали «КП-Саратов» в городской ГИБДД, водителей останавливали на оживленных перекрестках города, чтобы поздравить с наступающим праздником, пожелать хорошего настроения и безопасных дорог.
Также проводились профилактические беседы о важности соблюдений ПДД.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.
ИСТОЧНИК KP.RU