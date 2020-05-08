Саратовцы боятся провалиться в глубокую яму на Танкистов

8 Май 2020 2020-05-08T11:01:08+03:00

Местные жители опасаются и за своих собак

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Жители Саратова боятся упасть в неогороженную яму на улице Танкистов.

- Этот провал находится на зеленой зоне рядом с заводом «Контакт», около улицы Осипова. Очень глубокий, — сообщили «КП-Саратов» очевидцы.

Яма находится на улице Танкистов. Фото очевидца

Они отметили, что в этом месте часто выгуливают собак. Многие местные жители боятся не только за себя, но и за питомцев, которые могут угодить в яму.

Сообщается, что провал глубокий. Фото очевидца

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ИСТОЧНИК KP.RU