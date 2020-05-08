В Балакове во время пожара в квартире эвакуировали 12 человек
В среду, 6 мая, в Балакове 12 пожарных и четыре единицы техники выехали тушить квартиру в пятиэтажном доме на улице Комарова.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МЧС, из подъезда дома эвакуировали 12 человек, никто не пострадал.
По предварительным данным, вещи в жилье на первом этаже здания загорелись из-за неосторожного обращения с огнем.
Возгорание на площади 20 кв. м ликвидировано.
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ИСТОЧНИК KP.RU