2020-05-08T11:13:09+03:00
Общество

В облдуме заявили о предстоящей концентрации саратовских инфекционистов в новой больнице в Елшанке

Об этом на рабочей группе сказала представитель Минздрава области
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Проект инфекционной больницы в ЕлшанкеПроект инфекционной больницы в Елшанке
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Депутаты облдумы на заседании рабочей группы комитета по бюджету, налогам, промышленности и собственности 8 мая одобрили изменения в бюджет региона и решили отразить в нем дополнительные средства из бюджета Москвы в размере 462,2 млн. рублей.

Эти деньги планируется выделить в форме субсидии некоммерческой организации «Фонд содействия в проектировании и строительстве инфекционной больницы в Саратове» для оказания медицинской помощи больным новой коронавирусной инфекцией.

- Дай Бог, если как некоторые высказываются — коронавирус пройдет, а клиника останется, — заметил депутат Леонид Писной.

Он подчеркнул, что в клинике, кроме работы с коронавирусными больными, будет установлено самое современное оборудование для лечения других болезней.

Площадь будущего центра составит 28 тыс. кв. м.

- Вот список дарителей, кроме строителей, которые плиты подарили. Уже сейчас прогнозируем, что к сентябрю все корпуса будут готовы к установке оборудования. К 20 мая — фундаменты всех корпусов, — пояснил Писной.

Зампред правительства Роман Бусаргин отметил, что привлечены самые крупные организации, которые занимаются в том числе монолитным строительством, каждый день в десять утра проводятся планерки со всеми подрядчиками.

Кроме самих корпусов, будут построены еще вспомогательные помещения, прачечная и т. д. Будут обеспечены условия для проживания врачей. Около 300 млн рублей, по приблизительным подсчетам, обойдется в последствии областному бюджету содержание этой клиники.

Депутат Евгений Ковалев отметил, что необходимо поблагодарить Вячеслава Володина, который способствовал выделению этих денег для клиники в Саратове, а также предложил более четко обозначить, что клиника строится как инфекционная, но после победы над коронавирусом может и будет использоваться для лечения других болезней.

Долгие споры вызвал вопрос: а какие врачи будут работать там, если и сегодня есть дефицит инфекционистов?

Заместитель министра здравоохранения Елена Кенженбетова заявила, что будут концентрироваться врачи из других учреждений, где условия уже не соответствуют современным требованиям. В частности, речь идет о «Саратовской городской клинической больнице №5», «по зданию которой вопрос пока не решен», заявила замминистра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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