Количество заразившихся коронавирусом в Саратове на 8 мая: федеральный штаб подтвердил данные по региону
Федеральный штаб подтвердил число заразившихся коронавирусом в Саратовской области.
Напомним, ранее «КП-Саратов» сообщала о 74 случаях за сутки, по данным оперативного штаба региона.
Общее число зараженных в регионе — 950 человек.
В России за сутки выявлено 10 699 новых случаев коронавируса в 83 регионах, выздоровели 2805 человек. Зафиксировано 98 летальных исходов.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.
ИСТОЧНИК KP.RU