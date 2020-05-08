Количество заразившихся коронавирусом в Саратове на 8 мая: федеральный штаб подтвердил данные по региону

8 Май 2020 2020-05-08T10:36:58+03:00

Общее число зараженных в регионе составляет 950 человек

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Федеральный штаб подтвердил число заразившихся коронавирусом в Саратовской области.

Напомним, ранее «КП-Саратов» сообщала о 74 случаях за сутки, по данным оперативного штаба региона.

Общее число зараженных в регионе — 950 человек.

В России за сутки выявлено 10 699 новых случаев коронавируса в 83 регионах, выздоровели 2805 человек. Зафиксировано 98 летальных исходов.

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ИСТОЧНИК KP.RU