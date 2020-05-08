Почтовые отделения в Саратове меняют график работы на праздники: рассказываем, когда почта будет закрыта

8 Май 2020 2020-05-08T10:57:33+03:00

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Опубликован график работы почтовых отделений Саратовской области в праздничные дни.

Как сообщили «КП-Саратов» в УФПС региона, меняется режим работы отделений с 8 по 11 мая.

Сегодня, в пятницу, 8 мая, время работы всех отделений сокращается на час.

В День Победы 9 мая отделения «Почты России» будут закрыты. Также не будет производиться выемка и доставка корреспонденции.

10 мая отделения будут работать по обычному графику воскресенья. 11 мая — по графику субботы.

Доставка пенсий и пособий в выходные и праздничные дни будет осуществляться по согласованию с региональным отделением Пенсионного фонда РФ.

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ИСТОЧНИК KP.RU