Первое предприятие Саратовской области готово выпускать латексные перчатки
В Саратовской области планируется выпускать латексные перчатки.
Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве промышленности и энергетики региона, производство освоено на АО «Калининский завод резиновых изделий».
Сейчас на заводе готовят опытно-промышленную партию, серийный выпуск запланирован на вторую половину мая. Проектная мощность — 12-14 тыс. пар в сутки, а в месяц около 100-120 тыс.
Предприятие также направило документы для получения регистрационного удостоверения на медицинское изделие. То есть эти перчатки могут быть реализованы через аптечные сети.
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ИСТОЧНИК KP.RU