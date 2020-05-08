Первое предприятие Саратовской области готово выпускать латексные перчатки

8 Май 2020 2020-05-08T10:25:15+03:00

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В Саратовской области планируется выпускать латексные перчатки.

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве промышленности и энергетики региона, производство освоено на АО «Калининский завод резиновых изделий».

Сейчас на заводе готовят опытно-промышленную партию, серийный выпуск запланирован на вторую половину мая. Проектная мощность — 12-14 тыс. пар в сутки, а в месяц около 100-120 тыс.

Предприятие также направило документы для получения регистрационного удостоверения на медицинское изделие. То есть эти перчатки могут быть реализованы через аптечные сети.

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ИСТОЧНИК KP.RU