Карта распространения коронавируса в Саратовской области: лишь один район остался «чистым»

8 Май 2020 2020-05-08T10:49:54+03:00

Карта распространения коронавируса в Саратовской области на 8 мая Фото: Ольга Симонова

Нет выявленных случаев в Воскресенском районе

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Обновлена карта распространения коронавируса по районам Саратовской области.

8 мая, как стало известно утром, еще один район оказался под властью инфекции. Очаг заражения, сразу два человека, были выявлены в Турковском районе.

Таким образом, лишь в Воскресенском районе пока нет подтвержденных случаев.

Больше всего заразившихся насчитывается в Саратове (185 человек), Ершовском районе (118 человек), Аткарском (79 человек) и Вольском (55 человек). Три района закрыты на карантин — Ершовский, Балтайский и Краснокутский.

Напомним, за минувшие сутки диагноз поставлен 74 гражданам. Среди них 29 контактных, 34 — с внебольничной пневмонией, 11 приехали из Москвы с симптомами ОРВИ.

Кроме того, известно, что уже выздоровели 196 человек, из которых 39 за последние сутки.

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ИСТОЧНИК KP.RU