Карта распространения коронавируса в Саратовской области: лишь один район остался «чистым»
Обновлена карта распространения коронавируса по районам Саратовской области.
8 мая, как стало известно утром, еще один район оказался под властью инфекции. Очаг заражения, сразу два человека, были выявлены в Турковском районе.
Таким образом, лишь в Воскресенском районе пока нет подтвержденных случаев.
Больше всего заразившихся насчитывается в Саратове (185 человек), Ершовском районе (118 человек), Аткарском (79 человек) и Вольском (55 человек). Три района закрыты на карантин — Ершовский, Балтайский и Краснокутский.
Напомним, за минувшие сутки диагноз поставлен 74 гражданам. Среди них 29 контактных, 34 — с внебольничной пневмонией, 11 приехали из Москвы с симптомами ОРВИ.
Кроме того, известно, что уже выздоровели 196 человек, из которых 39 за последние сутки.
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ИСТОЧНИК KP.RU