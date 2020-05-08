В Саратове наркоманка украла из магазина четыре пачки кофе
Полиция Ленинского района раскрыла кражу из магазина на Международной улице в Саратове.
Как рассказали «КП-Саратов» в городском УМВД, 4 мая с 17:00 до 17:20 кто-то тайком унес четыре пачки кофе Jacobs Monarch.
Предполагаемую преступницу задержали, ей оказалась 20-летняя рецидивистка, которая уже отбывала срок за наркотики. Она во всем призналась.
На нее завели уголовное дело.
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ИСТОЧНИК KP.RU