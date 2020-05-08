В Саратове на время перестали ходить троллейбусы №11
В Саратове теперь не будут ходить троллейбусы №11.
- «Одиннадцатый» не функционирует, он полностью дублируется пятым троллейбусным маршрутом. Это сделано в целях оптимизации, пассажиропоток упал, необходимости в полном выпуске нет, — рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе администрации.
Когда транспорт вернется на саратовские дороги, пока что неизвестно.
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ИСТОЧНИК KP.RU