2020-05-08T09:49:44+03:00
Происшествия

В школе Красноармейского района произошел пожар

Причина — нарушения при использовании электрооборудования
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Днем 7 мая в 11:40 дежурному МЧС по Красноармейскому району поступил сигнал о возгорании в школе села Ревино.

В здании на улице Советская загорелся деревянный пол на площади 2 кв. м.

- Учебного процесса на момент пожара в здании школы не было. По предварительным данным, возгорание произошло в результате несоблюдения правил устройства и эксплуатации электрического оборудования, — сообщили в ГУ МЧС по Саратовской области.

На тушение выезжали четыре единицы техники, 12 человек личного состава.

ИСТОЧНИК KP.RU

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