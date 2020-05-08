В школе Красноармейского района произошел пожар

8 Май 2020 2020-05-08T09:49:44+03:00

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Днем 7 мая в 11:40 дежурному МЧС по Красноармейскому району поступил сигнал о возгорании в школе села Ревино.

В здании на улице Советская загорелся деревянный пол на площади 2 кв. м.

- Учебного процесса на момент пожара в здании школы не было. По предварительным данным, возгорание произошло в результате несоблюдения правил устройства и эксплуатации электрического оборудования, — сообщили в ГУ МЧС по Саратовской области.

На тушение выезжали четыре единицы техники, 12 человек личного состава.

ИСТОЧНИК KP.RU