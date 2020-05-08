Евгений Томашевский выступит в благотворительном шахматном турнире со звездными гроссмейстерами

8 Май 2020 2020-05-08T08:52:11+03:00

Призовой фонд отправится в госпитали по лечению больных коронавирусом

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Саратовский шахматист, чемпион Европы Евгений Томашевский примет участие в первом благотворительном онлайн-турнире «Сборная — России».

Он пройдет с 12 по 14 мая по инициативе сильнейших гроссмейстеров страны.

Организаторы акции сообщили, что призовой фонд будет распределен среди больниц — стационаров по лечению коронавируса. Сейчас собрано уже более 5 млн рублей. До старта будет определено, какие клиники получат средства.

Первый круг — 12 мая,

Второй круг — 13 мая,

Полуфиналы и финал — 14 мая.

Прямую трансляцию будет вести «МатчТВ».

Участие в турнире принимают знаменитые шахматисты:

Владимир Крамник (14-й чемпион мира), Сергей Карякин (чемпион мира по быстрым шахматам), Петр Свидлер (победитель Кубка мира), Александр Грищук (чемпион мира по блицу), Ян Непомнящий (чемпион Европы), Евгений Томашевский (чемпион Европы), Эрнесто Инаркиев (чемпион Европы), Александр Рязанцев (тренер мужской сборной России).

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ИСТОЧНИК KP.RU