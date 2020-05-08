В Саратове рецидивист украл коньяк 25-летней выдержки
Полиция Октябрьского района раскрыла кражу из магазина на Бахметьевской улице в Саратове.
Как рассказали «КП-Саратов» в городском УМВД, 15 апреля неизвестный унес алкогольный напиток XO Fine Champagne Creation min 25 years.
Сумма ущерба составила почти 3 тыс. рублей.
Предполагаемого злоумышленника задержали, им оказался 35-летний рецидивист, который во всем признался.
На него завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.
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ИСТОЧНИК KP.RU