В Саратове рецидивист украл коньяк 25-летней выдержки

8 Май 2020 2020-05-08T08:36:54+03:00

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Полиция Октябрьского района раскрыла кражу из магазина на Бахметьевской улице в Саратове.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском УМВД, 15 апреля неизвестный унес алкогольный напиток XO Fine Champagne Creation min 25 years.

Сумма ущерба составила почти 3 тыс. рублей.

Предполагаемого злоумышленника задержали, им оказался 35-летний рецидивист, который во всем признался.

На него завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.

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ИСТОЧНИК KP.RU