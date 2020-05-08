В Саратове поймали 190 любителей тонировки

8 Май 2020 2020-05-08T08:24:20+03:00

Одного человека привлекли к административной ответственности

Изменить размер текста: A A

В Саратове 6 и 7 мая проходил рейд по тонировке.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном УГИБДД, дорожные инспекторы выявили 190 любителей чересчур темных стекол. Все граждане предпочли устранить нарушения на месте.

Одного человека привлекли к административной ответственности.

Водителям напоминают, что затемненные стекла могут стать причиной аварий, поэтому не нужно усердствовать в этом и подвергать опасности себя и окружающих.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU