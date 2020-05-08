В Саратове поймали 190 любителей тонировки
В Саратове 6 и 7 мая проходил рейд по тонировке.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном УГИБДД, дорожные инспекторы выявили 190 любителей чересчур темных стекол. Все граждане предпочли устранить нарушения на месте.
Одного человека привлекли к административной ответственности.
Водителям напоминают, что затемненные стекла могут стать причиной аварий, поэтому не нужно усердствовать в этом и подвергать опасности себя и окружающих.
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ИСТОЧНИК KP.RU