В Саратове мошенники вымогали доллары у пенсионеров
Еще двое пенсионеров из Саратова стали жертвами мошенников.
Как рассказали «КП-Саратов» в городском УМВД, 76-летнему гражданину позвонили неизвестные и представились сотрудниками полиции. Они рассказали, что его внук задержан. Чтобы отпустить его, нужно передать 2 тыс. долларов.
У пенсионера было только 10 тыс. рублей, о чем он сказал звонившим. Те согласились на эту сумму, мужчина вышел к подъезду и отдал деньги.
Позже он понял, что это был обман, и обратился в полицию.
На такую же схему попался 78-летний саратовец. За освобождение сына злоумышленники попросили 10 тыс. долларов. Тот ответил, что таких денег нет, и позвонил родственнику. Выяснилось, что на самом деле никого не задерживали.
Пенсионер сообщил правоохранителям о неудачном мошенничестве.
В обоих случаях возбуждены уголовные дела.
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ИСТОЧНИК KP.RU