В Саратове мошенники вымогали доллары у пенсионеров

8 Май 2020 2020-05-08T08:51:05+03:00

Изменить размер текста: A A

Еще двое пенсионеров из Саратова стали жертвами мошенников.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском УМВД, 76-летнему гражданину позвонили неизвестные и представились сотрудниками полиции. Они рассказали, что его внук задержан. Чтобы отпустить его, нужно передать 2 тыс. долларов.

У пенсионера было только 10 тыс. рублей, о чем он сказал звонившим. Те согласились на эту сумму, мужчина вышел к подъезду и отдал деньги.

Позже он понял, что это был обман, и обратился в полицию.

На такую же схему попался 78-летний саратовец. За освобождение сына злоумышленники попросили 10 тыс. долларов. Тот ответил, что таких денег нет, и позвонил родственнику. Выяснилось, что на самом деле никого не задерживали.

Пенсионер сообщил правоохранителям о неудачном мошенничестве.

В обоих случаях возбуждены уголовные дела.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU