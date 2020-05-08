2020-05-08T08:45:34+03:00
Происшествия

С начала года в ДТП на дорогах Саратовской области погибли 85 человек

Более тысячи человек получили травмы и увечья
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ДТП на дорогах Саратова и области унесли с начала года несколько десятков жизнейДТП на дорогах Саратова и области унесли с начала года несколько десятков жизней
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За четыре месяца 2020 года на дорогах Саратовской области официально зафиксировано 796 ДТП, в которых погибли 78 человек и 1 056 получили травмы. Среди погибших 19 пешеходов, восьмерых из них сбили насмерть на переходах. По вине пьяных водителей случилось 66 ДТП, в которых погибли 14 и были ранены 92 человека. Такую статистику приводит ГИБДД по Саратовской области.

Уже с 1 по 7 мая в авариях на дорогах Саратовской области погибло семь человек.

Учитывая эти факты, с 8 мая по 7 июня в регионе стартует Месячник дорожной безопасности. Усиленные наряды ДПС будут ежедневно работать на дорогах области.

- Особого внимания заслуживает вопрос соблюдения правил перевозки несовершеннолетних детей в автотранспортных средствах. Самые уязвимые участники дорожного движения - это дети, которые требуют заботы и внимания со стороны родителей. Впереди летние школьные каникулы и отпуска у взрослых, а это предполагает, как правило, частые выезды за пределы города, на дачные участки, а также возможные поездки к морскому побережью. Обращаемся к родителям-водителям и призываем вас быть благоразумными, ни при каких обстоятельствах не садиться за руль в нетрезвом виде, в состоянии усталости, а также категорически исключить факты выезда на полосу, предназначенную для встречного движения, не допускать опасных маневров, превышения скорости. Помните, что жизнь пассажира зависит целиком и полностью от водителя, его правовой культуры. Каждый водитель несет определенную меру ответственности за жизнь человека. Пренебрежение детскими автокреслами и ремнями безопасности зачастую приводит к трагическим последствиям. Летний период — это еще и катание на велосипедах, скутерах, мопедах и самокатах. Убедительно призываем взрослых к ответственному поведению. Прежде чем купить своему ребенку двухколесное транспортное средство, подумайте о том, что вы покупаете для него смертельную игрушку. А если вы еще не позаботились о том, чтобы ребенок получил водительское удостоверение соответствующей категории, не приобрел профессиональные навыки и умения водить это транспортное средство, для вас и для вашего ребенка это должно быть недопустимым фактом. Берегите свою жизнь и жизнь своих детей! — призвали в ГИБДД по Саратовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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