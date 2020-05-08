Количество заразившихся коронавирусом в Саратове на 8 мая 2020 года: еще 74 случая
В Саратовской области на утро 8 мая стало известно о еще 74 случаях коронавируса.
Как сообщили «КП-Саратов» в оперативном штабе области, теперь общее количество заразившихся составляет 950 человек.
География распространения:
- Саратов — 22 человека,
- Ершовский район — 9 человек,
- Балаковский район — 6 человек,
- Аткарский район — 5 человек,
- Татищевский район — 5 человек,
- Пугачевский район — 4 человека,
- Ртищевский район — 3 человека,
- Новоузенский район — 3 человека,
- Новобурасский район — 3 человека,
- Саратовский район — 3 человека,
- Советский район — 2 человека,
- Петровский район — 2 человека,
- Озинский район — 2 человека,
- Турковский район — 2 человека,
- Вольский район — 1 человек,
- Краснокутский район — 1 человек,
- Лысогорский район — 1 человек.
География распространения коронавируса в Саратовской области
Возрастной состав заболевших:
- дети до 14 лет — 10 человек;
- 15-29 лет — 7 человек;
- 30-39 лет — 9 человек;
- 40-49 лет — 17 человек;
- 50-59 лет — 11 человек;
- 60 и старше — 20 человек.
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ИСТОЧНИК KP.RU