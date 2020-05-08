Количество заразившихся коронавирусом в Саратове на 8 мая 2020 года: еще 74 случая

8 Май 2020 2020-05-08T09:36:45+03:00

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В Саратовской области на утро 8 мая стало известно о еще 74 случаях коронавируса.

Как сообщили «КП-Саратов» в оперативном штабе области, теперь общее количество заразившихся составляет 950 человек.

География распространения:

- Саратов — 22 человека,

- Ершовский район — 9 человек,

- Балаковский район — 6 человек,

- Аткарский район — 5 человек,

- Татищевский район — 5 человек,

- Пугачевский район — 4 человека,

- Ртищевский район — 3 человека,

- Новоузенский район — 3 человека,

- Новобурасский район — 3 человека,

- Саратовский район — 3 человека,

- Советский район — 2 человека,

- Петровский район — 2 человека,

- Озинский район — 2 человека,

- Турковский район — 2 человека,

- Вольский район — 1 человек,

- Краснокутский район — 1 человек,

- Лысогорский район — 1 человек.

География распространения коронавируса в Саратовской области

Возрастной состав заболевших:

- дети до 14 лет — 10 человек;

- 15-29 лет — 7 человек;

- 30-39 лет — 9 человек;

- 40-49 лет — 17 человек;

- 50-59 лет — 11 человек;

- 60 и старше — 20 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU