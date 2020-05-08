Смертельное ДТП под Пугачевом: водитель конной повозки погиб, лошадь сломала ногу
Около полуночи на трассе под Пугачевом случилось смертельное ДТП с участием конной повозки.
Как сообщили в областной ГИБДД, столкновение произошло в 23:40 возле села Большая таволожка на дороге Самара — Энгельс — Волгоград.
59-летний водитель фургона «Газель» в темноте не разглядел, что перед ним движется гужевая повозка и протаранил ее, двигаясь в попутном направлении.
От полученных травм управлявший повозкой 77-летний пенсионер погиб на месте. Лошадь, которая была запряжена в повозку, получила перелом ноги.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.
ИСТОЧНИК KP.RU