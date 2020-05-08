Смертельное ДТП под Пугачевом: водитель конной повозки погиб, лошадь сломала ногу

8 Май 2020 2020-05-08T08:10:09+03:00

Водитель фургона не заметил повозку в темноте

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Около полуночи на трассе под Пугачевом случилось смертельное ДТП с участием конной повозки.

Как сообщили в областной ГИБДД, столкновение произошло в 23:40 возле села Большая таволожка на дороге Самара — Энгельс — Волгоград.

59-летний водитель фургона «Газель» в темноте не разглядел, что перед ним движется гужевая повозка и протаранил ее, двигаясь в попутном направлении.

От полученных травм управлявший повозкой 77-летний пенсионер погиб на месте. Лошадь, которая была запряжена в повозку, получила перелом ноги.

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ИСТОЧНИК KP.RU