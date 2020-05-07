Пьяный водитель «Приоры» улетел в овраг в Саратове и бросил зажатую пассажирку
В Заводском районе Саратова сегодня, 7 мая, в овраг угодила «Лада Приора».
Автомобиль вылетел с дороги в районе Королькова сада. Водитель сбежал с места аварии и оставил зажатую в машине 41-летнюю пассажирку.
Прибывшие на место спасатели облспаса извлекли женщину и оказали ей медицинскую помощь. От госпитализации она отказалась.
Как сообщает «ЧП-Саратов», по словам очевидцев, водитель и пассажирка были пьяны.
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ИСТОЧНИК KP.RU