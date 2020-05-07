2020-05-07T20:01:03+03:00
75 лет Великой Победы

Саратовцам рассказали, как отметить День Победы, не выходя из дома

Посмотреть обращение президента и спеть песню «День Победы»
Екатерина Семенова
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В Саратове запланирован ряд мероприятий в честь Дня Победы, которые можно провести, не выходя из режима самоизоляции.

Об этом сегодня шла речь на заседании оперативного штаба при правительстве области.

Председатель правительства Александр Стрелюхин отметил, что День Победы — самый главный праздник. Тем не менее он попросил граждан воздержаться от посещения мемориалов и мест захоронения.

Наталья Трошина, министр внутренней политики и общественных отношений рассказала, что в 11 часов начнется обращение президента Владимира Путина.

- Это важное событие, которое надо будет посмотреть по телевизору, — уверена она.

Их других крупных событий Наталья Трошина отметила минуту молчания в 18:55. Следом за ней в 19 часов стартует «Бессмертный полк». В этом году граждане не смогут пройти шествием по улицам города, поэтому каждый человек может присоединиться со своего балкона или стоя у открытого окна — поднять штандарт с портретом родственника, который воевал или трудился в тылу.

- И всем вместе спеть песню «День Победы», — предложила министр.

Александр Стрелюхин сообщил также, что в 10 утра запланирован пролет военной техники дживизии дальней авиации над Саратовом и Энгельсом. А после этого свое мастерство продемонстрирует вертолетная группа.

- Показывая мощь нашего государства, — отметил он.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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