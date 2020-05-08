Количество заразившихся коронавирусом в Саратове на 8 мая 2020 года: уже 876 случаев
В Саратовской области число зараженных коронавирусом на утро 7 мая составило 876.
Как сообщает оперативный штаб, за сутки число заразившихся выросло на 41 человека.
Среди заболевших: семеро саратовцев, по пять жителей Краснокутского и Пугачевского районов, по четыре диагноза зафиксировано в Аткарском и Ровенском районах, по два в Энгельсском, Советском, Александрово-Гайском, по одному в Балашовском, Петровском, Марксовском, Саратовском, Хвалынском, Новобурасском, Романовском, Базарно-Карабулакском, Аркадакском, Красноармейском районах.
Шестеро зараженных еще не достигли возраста 14 лет, двоим — от 20 до 29 лет, четверым — от 30 до 39 лет, пятерым — от 40 до 49 лет, семерым — от 50 до 59 лет, 17 человек старше 65 лет.
С начала эпидемии выздоровели 157 пациентов, за сутки — 22.
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ИСТОЧНИК KP.RU