2020-05-07T19:19:53+03:00
Коронавирус Covid-19

Количество заразившихся коронавирусом в Саратове на 8 мая 2020 года: уже 876 случаев

За сутки диагноз подтвердился у 41 пациента
Дарья Вострикова
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

В Саратовской области число зараженных коронавирусом на утро 7 мая составило 876.

Как сообщает оперативный штаб, за сутки число заразившихся выросло на 41 человека.

Среди заболевших: семеро саратовцев, по пять жителей Краснокутского и Пугачевского районов, по четыре диагноза зафиксировано в Аткарском и Ровенском районах, по два в Энгельсском, Советском, Александрово-Гайском, по одному в Балашовском, Петровском, Марксовском, Саратовском, Хвалынском, Новобурасском, Романовском, Базарно-Карабулакском, Аркадакском, Красноармейском районах.

Шестеро зараженных еще не достигли возраста 14 лет, двоим — от 20 до 29 лет, четверым — от 30 до 39 лет, пятерым — от 40 до 49 лет, семерым — от 50 до 59 лет, 17 человек старше 65 лет.

С начала эпидемии выздоровели 157 пациентов, за сутки — 22.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Количество заразившихся коронавирусом в Саратове на 8 мая 2020 года: уже 876 случаев
Пьяный водитель «Приоры» улетел в овраг в Саратове и бросил зажатую пассажирку
Более пяти тыс. медработников Саратовской области получили стимулирующие надбавки за работу с коронавирусными пациентами
Саратовцам рассказали, как отметить День Победы не выходя из дома
Под больных коронавирусом в Саратове перепрофилируют областную офтальмологическую больницу
Масочный режим в Саратове из-за коронавируса: Уточнены места обязательного ношения масок
Александр Стрелюхин прокомментировал «КП-Саратов» совмещение масочного режима и постепенную отмену ограничений
В Саратове постепенно осуществляется замена старых деревьев на молодые саженцы и создание новых зеленых зон
В Балакове мужчина пришел в гости к другу и нашел его разлагающийся труп
Пассажирка легковушки пострадала в ДТП в центре Саратова