В Балакове мужчина пришел в гости к другу и нашел его разлагающийся труп
В Балакове Саратовской области мужчина нашел труп приятеля.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, днем 7 мая он зашел в гости к 48-летнему другу в квартиру дома на улице 50 лет ВЛКСМ, и нашел его мертвым.
О случившемся гражданин сообщил в полицию.
Начата проверка. Следователи осмотрели место трагедии. Предварительно установлено, что смерть наступила около трех дней назад.
По итогам проверки будет принято процессуальное решение.
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ИСТОЧНИК KP.RU