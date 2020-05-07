В Балакове мужчина пришел в гости к другу и нашел его разлагающийся труп

7 Май 2020 2020-05-07T17:46:51+03:00

Тело пролежало уже несколько дней

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В Балакове Саратовской области мужчина нашел труп приятеля.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, днем 7 мая он зашел в гости к 48-летнему другу в квартиру дома на улице 50 лет ВЛКСМ, и нашел его мертвым.

О случившемся гражданин сообщил в полицию.

Начата проверка. Следователи осмотрели место трагедии. Предварительно установлено, что смерть наступила около трех дней назад.

По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

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ИСТОЧНИК KP.RU