2020-05-07T17:45:14+03:00
Происшествия

Пассажирка легковушки пострадала в ДТП в центре Саратова

Девушку госпитализировали
Ольга Симонова
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Сегодня днем, 7 мая, напротив дома №83 по улице Астраханская случилось ДТП двух легковушек.

- В 14:10 напротив корпуса СГУ №9 24-летний водитель Lada Granta нарушил правила при проезде перекрестка и врезался в Daewoo Nexia, которой управлял 19-летний парень, — сообщили «КП-Саратов» в городской Госавтоинспекции.

В ДТП пострадала 20-летняя пассажирка Lada Granta. Ее госпитализировали.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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