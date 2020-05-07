В Саратовской области назначен новый министр здравоохранения

7 Май 2020 2020-05-07T17:42:31+03:00

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Сегодня, 7 мая, губернатор Саратовской области Валерий Радаев назначил нового министра здравоохранения региона.

Согласно тексту постановления, опубликованному на официальном публикаторе правовой информации, им стал Олег Костин. До этого должность занимала Наталья Мазина, ее освободили от своих обязанностей 23 апреля.

С 24 апреля Олег Костин был назначен исполняющим обязанности министра здравоохранения. Он возглавлял Перинатальный центр на Рабочей улице, который перепрофилирован для лечения коронавирусных больных.

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ИСТОЧНИК KP.RU