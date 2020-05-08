2020-05-07T18:45:24+03:00
Общество

В Саратовской области ожидается дождливая пятница

Днем местами будет гроза
Дарья Вострикова
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Сегодня, 8 мая, синоптики обещают жителям Саратовской области местами кратковременный дождь и сильный утром, в Правобережье, а также грозу.

Как рассказали «КП-Саратов» в региональном Гидрометцентре, ветер будет дуть с юго-востока со скоростью 4-9 м/с, местами его порывы достигнут 14 м/с.

Столбик термометра поднимется до +15…+20 градусов, в Левобережье местами до +22…+27 градусов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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