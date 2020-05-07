Самоизоляция в Саратове: при виде полицейских горожане достали маски

7 Май 2020 2020-05-07T17:28:00+03:00

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Сегодня полицейские проверили, как саратовцы соблюдают масочный режим.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском УМВД, на рынке, который расположен на Московской улице 152, выявили 15 нарушителей. С ними провели профилактические беседы, после которых часть граждан достали маски из сумок.

Также правоохранители посетили магазин на улице Зарубина 150 и разъяснили правила режима продавцам и покупателям, которые были без средств защиты.

Граждан без масок обнаружили и в аптеке на улице Посадского 252 Д.

Горожанам вручили памятки о госуслугах в сфере миграции и профилактике мошенничества.

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ИСТОЧНИК KP.RU