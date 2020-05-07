Самоизоляция в Саратове: при виде полицейских горожане достали маски
Сегодня полицейские проверили, как саратовцы соблюдают масочный режим.
Как рассказали «КП-Саратов» в городском УМВД, на рынке, который расположен на Московской улице 152, выявили 15 нарушителей. С ними провели профилактические беседы, после которых часть граждан достали маски из сумок.
Также правоохранители посетили магазин на улице Зарубина 150 и разъяснили правила режима продавцам и покупателям, которые были без средств защиты.
Граждан без масок обнаружили и в аптеке на улице Посадского 252 Д.
Горожанам вручили памятки о госуслугах в сфере миграции и профилактике мошенничества.
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ИСТОЧНИК KP.RU