Дмитрий Тепин уходит в отпуск после отставки с поста главы Энгельсского района

7 Май 2020 2020-05-07T15:18:42+03:00

После этого у него есть планы на работу

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Бывший глава Энгельсского района Дмитрий Тепин намерен отдохнуть после отставки.

Об этом он заявил после заседания Собрания депутатов района, на котором они единогласно поддержали его желание покинуть пост.

На ближайшие две недели Дмитрий Тепин планирует взять отпуск. А на будущее у него есть планы по трудоустройству.

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ИСТОЧНИК KP.RU