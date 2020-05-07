2020-05-07T15:18:42+03:00
Общество

Дмитрий Тепин уходит в отпуск после отставки с поста главы Энгельсского района

После этого у него есть планы на работу
Екатерина Семенова
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Дмитрий Тепин ушел в отставкуДмитрий Тепин ушел в отставку
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Бывший глава Энгельсского района Дмитрий Тепин намерен отдохнуть после отставки.

Об этом он заявил после заседания Собрания депутатов района, на котором они единогласно поддержали его желание покинуть пост.

На ближайшие две недели Дмитрий Тепин планирует взять отпуск. А на будущее у него есть планы по трудоустройству.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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