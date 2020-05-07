Коронавирус в Саратове: на карантин закрыто троллейбусное депо СГЭТ
Троллейбусное депо №2 в Саратове закрыли на карантин.
Об этом «КП-Саратов» сообщили сотрудники МУПП «Саратовгорэлектротранс».
По словам работников, им позвонили из отдела кадров и рассказали о двухнедельном карантине. Якобы у некоторых сотрудников выявлен коронавирус. Причем о результатах первых положительных анализов стало известно не менее трех дней назад.
Большую часть рабочих депо отправили по домам. Однако ряд водителей и наставников, предположительно, будет временно переведен в депо №1.
Рабочим также сообщили, что с ними на связь должны выйти представители Роспотребнадзора, которые выявляют круг контактных лиц.
Напомним, депо №2 обслуживает маршруты №№5, 7, 10 и 11. Как сейчас будут ходить эти троллейбусы — неизвестно.
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ИСТОЧНИК KP.RU