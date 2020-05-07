Коронавирус в Саратове: на карантин закрыто троллейбусное депо СГЭТ

7 Май 2020 2020-05-07T15:08:10+03:00

Троллейбусное депо в Саратове закрыли на карантин из-за коронавируса Фото: Екатерина Семенова

Некоторых водителей перевели в другое депо, рабочих отправили по домам и велели ждать звонков из Роспотребнадзора

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Троллейбусное депо №2 в Саратове закрыли на карантин.

Об этом «КП-Саратов» сообщили сотрудники МУПП «Саратовгорэлектротранс».

По словам работников, им позвонили из отдела кадров и рассказали о двухнедельном карантине. Якобы у некоторых сотрудников выявлен коронавирус. Причем о результатах первых положительных анализов стало известно не менее трех дней назад.

Большую часть рабочих депо отправили по домам. Однако ряд водителей и наставников, предположительно, будет временно переведен в депо №1.

Рабочим также сообщили, что с ними на связь должны выйти представители Роспотребнадзора, которые выявляют круг контактных лиц.

Напомним, депо №2 обслуживает маршруты №№5, 7, 10 и 11. Как сейчас будут ходить эти троллейбусы — неизвестно.

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ИСТОЧНИК KP.RU