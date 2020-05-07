Бывший зампред Алексей Стрельников стал кандидатом в главы Энгельсского района
Депутаты Энгельсского районного собрания на внеочередном заседании обсудили возложение полномочий главы района на нового кандидата.
Как сообщает корреспондент «КП-Саратов», ранее они единогласно приняли отставку Дмитрия Тепина.
Чтобы помочь им определиться, в Энгельс прибыл вице-губернатор — председатель правительства Саратовской области Александр Стрелюхин.
Председатель собрания депутатов Сергей Горевский представил кандидата — экс-зампреда областного правительства Алексея Стрельникова, который уволился накануне.
- Энгельс — непростой район. Он дает 12% ВРП области. Ситуация непростая, но мы сплачиваемся в таких условиях. Со Стрельниковым мне довелось работать бок о бок, трудился в Ровенском районе главой, сумел поднять производство. Алексей Владимирович за дело болеет, — заявил Александр Стрелюхин. Он выразил уверенность, что Стрельников справится.
Теперь дело за комиссией по выборам нового главы.
Алексей Стрельников в своей речи заявил, что сейчас не будет давать каких-то обещаний, и попросил десять дней на ознакомление с ситуацией в районе.
- Единственное пообещаю, что буду стараться, — отметил Стрельников.
Депутаты сразу определились, что заседание комиссии по выборам нового главы района пройдет 2 июня. До тех пор Алексей Стрельников будет исполнять обязанности.
Алексей Стрельников выступил перед Собранием депутатов Энгельсского района.
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ИСТОЧНИК KP.RU