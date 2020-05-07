2020-05-07T14:48:30+03:00
Общество

Бывший зампред Алексей Стрельников стал кандидатом в главы Энгельсского района

Александр Стрелюхин уверен, что тот справится
Поделиться:
Алексей Стрельников будет исполнять обязанности главы Энгельсского районаАлексей Стрельников будет исполнять обязанности главы Энгельсского районаФото: Александр Уриевский
Изменить размер текста:

Депутаты Энгельсского районного собрания на внеочередном заседании обсудили возложение полномочий главы района на нового кандидата.

Как сообщает корреспондент «КП-Саратов», ранее они единогласно приняли отставку Дмитрия Тепина.

Чтобы помочь им определиться, в Энгельс прибыл вице-губернатор — председатель правительства Саратовской области Александр Стрелюхин.

Председатель собрания депутатов Сергей Горевский представил кандидата — экс-зампреда областного правительства Алексея Стрельникова, который уволился накануне.

- Энгельс — непростой район. Он дает 12% ВРП области. Ситуация непростая, но мы сплачиваемся в таких условиях. Со Стрельниковым мне довелось работать бок о бок, трудился в Ровенском районе главой, сумел поднять производство. Алексей Владимирович за дело болеет, — заявил Александр Стрелюхин. Он выразил уверенность, что Стрельников справится.

Теперь дело за комиссией по выборам нового главы.

Алексей Стрельников в своей речи заявил, что сейчас не будет давать каких-то обещаний, и попросил десять дней на ознакомление с ситуацией в районе.

- Единственное пообещаю, что буду стараться, — отметил Стрельников.

Депутаты сразу определились, что заседание комиссии по выборам нового главы района пройдет 2 июня. До тех пор Алексей Стрельников будет исполнять обязанности.

Алексей Стрельников выступил перед Собранием депутатов Энгельсского района.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Бывший зампред Алексей Стрельников стал кандидатом в главы Энгельсского района
Жители Фрунзенского района отметили важность проекта Володина по ремонту тротуаров
Депутаты Энгельсского района приняли отставку Дмитрия Тепина
Депутаты Энгельсского района собрались на внеочередное заседание для принятия отставки Тепина
Самоизоляция в Саратове: в детсады поступили 228 малышей
В августе саратовцы смогут заниматься на стадионе «Спартак»
Количество скончавшихся от коронавируса в Саратове на 7 мая: еще один пациент умер от COVID-19
Индекс самоизоляции в Саратове на 7 мая: 2,1 балла
Кировская область присоединяется к песенному марафону «Наш День Победы»
Михаил Исаев раскритиковал подрядчиков за мусор на зеленых зонах
Панков: Впервые за десятилетия у Саратова есть возможность не латать тротуары, а делать их качественно
Коронавирус в Саратове, последние новости на 7 мая 2020: Под коронавирусных больных перепрофилируют роддом 1-й горбольницы
В Энгельсе сегодня утверждают кандидатуру нового главы района
Эксклюзивный онлайн-концерт Елены Ваенги состоится 8 мая в видеосервисе Wink