Депутаты Энгельсского района приняли отставку Дмитрия Тепина
Депутаты Энгельсского районного собрания днем 7 мая 2020 года единогласно проголосовали за досрочное прекращение полномочий главы района — Дмитрия Тепина.
Как ранее сообщала «КП-Саратов», накануне он написал заявление об увольнении по собственному желанию.
Председатель собрания депутатов Сергей Горевский предложил первым вопросом завести в бюджет 137 млн рублей дотаций из областного бюджета.
После этого выступил Тепин и поблагодарил всех за совместную работу.
Все 15 депутатов проголосовали за его просьбу о досрочном сложении полномочий.
Депутаты поддержали его решение единогласноФото: Александр Уриевский
Тепин проработал в должности менее года. Он был избран 26 июня 2019 года, а до этого, с 4 июня, замещал должность заместителя главы администрации по ЖКХ, ТЭК, транспорту и связи и исполнял полномочия главы. Еще ранее Дмитрий Тепин был министром строительства и ЖКХ области.
Сергей Горевский заявил, что Тепин уходит, «чтобы работать на другом поприще».
Дмитрий Тепин выступил перед Собранием депутатов Энгельсского района.
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ИСТОЧНИК KP.RU