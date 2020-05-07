2020-05-07T14:36:28+03:00
Общество

Депутаты Энгельсского района приняли отставку Дмитрия Тепина

15 человек проголосовали единогласно [фото, видео]
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Дмитрий Тепин ушел в отставку с должности главы Энгельсского районаДмитрий Тепин ушел в отставку с должности главы Энгельсского районаФото: Александр Уриевский
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Депутаты Энгельсского районного собрания днем 7 мая 2020 года единогласно проголосовали за досрочное прекращение полномочий главы района — Дмитрия Тепина.

Как ранее сообщала «КП-Саратов», накануне он написал заявление об увольнении по собственному желанию.

Председатель собрания депутатов Сергей Горевский предложил первым вопросом завести в бюджет 137 млн рублей дотаций из областного бюджета.

После этого выступил Тепин и поблагодарил всех за совместную работу.

Все 15 депутатов проголосовали за его просьбу о досрочном сложении полномочий.

Депутаты поддержали его решение единогласно Фото: Александр Уриевский

Депутаты поддержали его решение единогласноФото: Александр Уриевский

Тепин проработал в должности менее года. Он был избран 26 июня 2019 года, а до этого, с 4 июня, замещал должность заместителя главы администрации по ЖКХ, ТЭК, транспорту и связи и исполнял полномочия главы. Еще ранее Дмитрий Тепин был министром строительства и ЖКХ области.

Сергей Горевский заявил, что Тепин уходит, «чтобы работать на другом поприще».

Дмитрий Тепин выступил перед Собранием депутатов Энгельсского района.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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