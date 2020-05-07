Депутаты Энгельсского района собрались на внеочередное заседание для принятия отставки Тепина

7 Май 2020 2020-05-07T14:45:55+03:00

Новый глава будет избран по конкурсу

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В Энгельсе Саратовской области сегодня проходит восьмое (внеочередное) собрание депутатов.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», народные избранники обсудят четыре вопроса повестки дня. Все они касаются смены главы района.

Ранее Дмитрий Тепин заявил о сложении с себя полномочий. Поэтому сегодня депутаты должны обсудить возможность его досрочной отставки, назначить временного исполняющего обязанности. Также планируется объявить конкурс по отбору кандидатур на должность главы Энгельсского района и назначить соответствующую комиссию.

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ИСТОЧНИК KP.RU