Депутаты Энгельсского района собрались на внеочередное заседание для принятия отставки Тепина
В Энгельсе Саратовской области сегодня проходит восьмое (внеочередное) собрание депутатов.
Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», народные избранники обсудят четыре вопроса повестки дня. Все они касаются смены главы района.
Ранее Дмитрий Тепин заявил о сложении с себя полномочий. Поэтому сегодня депутаты должны обсудить возможность его досрочной отставки, назначить временного исполняющего обязанности. Также планируется объявить конкурс по отбору кандидатур на должность главы Энгельсского района и назначить соответствующую комиссию.
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ИСТОЧНИК KP.RU